Москва19 июн Вести.Создание условий для производства, а также для "экономики предложения" является способом обеспечить возможности заработать для граждан. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный экономист ВЭБ.РФ, член РСМД Андрей Клепач.

По его мнению, сейчас все усилия направлены на подавление инфляции.

Людям надо иметь возможность заработать. Они оказываются без работы или в частичных отпусках за свой счет, как происходит на многих предприятиях. И это прямой результат торможения экономики и сверхжесткой денежно-кредитной политики. Поэтому выход есть. Надо создавать условия для производства или экономики предложения. А то мы про нее говорили несколько лет назад, а сейчас у нас такое ощущение, что все свелось только к подавлению инфляции рассказал Клепач

Ранее он перечислил факторы повышения цен. К ним Клепач отнес рост цен на бензин и тяжелую ситуацию в сельском хозяйстве.

Экономика предложения (supply-side economics) – макроэкономическая теория, согласно которой главным драйвером экономического роста является увеличение производства товаров и услуг, а не стимулирование потребительского спроса.