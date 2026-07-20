Москва20 июл Вести.Российская экономика столкнулась с околостагфляционной ситуацией, при которой часть товаров не реагирует на изменения ключевой ставки, а другая не растет в цене из-за недостатка спроса, заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов в докладе "Этюд 2. Инфляция и антиинфляционная политика", пишут "Ведомости".

Как отмечает Белоусов, эффективность ДКП снижают товары, нечувствительные к ставке ЦБ — бензин, регулируемые и бытовые услуги (например, тарифы ЖКХ и тарифы естественных монополий).

Еще одним фактором эксперт называет перенос в конечные цены дополнительных издержек: процентных платежей, ставок по лизингу и аренде.

Сочетание высокой долговой нагрузки и локального монополизма крупных компаний, как отмечает автор доклада, приводит к тому, что повышение ставки ЦБ не замедляет инфляцию.

Ранее экономисты Центрального университета пришли к выводу, что цифровой рубль может приносить экономике России 423 млрд рублей в год. Их оценка учитывает полный потенциал инструмента в случае широкого внедрения и появления новых продуктов на основе его инфраструктуры.