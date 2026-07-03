Москва3 июлВести.Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин заявил, что замедление инфляции означает снижение темпов роста цен, а не их уменьшение.
По словам представителя банковского регулятора, которые приводит РБК, при замедлении инфляции большинство товаров и услуг продолжают дорожать, однако рост цен происходит медленнее, чем ранее.
Снижение, а точнее замедление инфляции — это замедление темпов роста цен по широкому кругу, по большинству товаров и услуг, которые входят в нашу потребительскую корзину. Это не означает снижения цен на эти товары и услугисказал Заботкин
Он отметил, что снижение цен, или дефляция, возможно в условиях сильного охлаждения экономики, когда спрос оказывается ниже ее производственных возможностей.
При этом, по словам зампреда Банка России, такая ситуация не является благоприятной для экономики, поскольку сопровождается высокой безработицей и снижением реальных доходов населения. Он добавил, что в подобных условиях динамика заработных плат оказывается хуже динамики цен.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что инфляционные ожидания в июне не отреагировали на изменение цен на топливо.