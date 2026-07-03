Заботкин объяснил, почему замедление инфляции не ведет к снижению цен

В ЦБ объяснили, почему замедление инфляции не означает падения цен Заботкин объяснил, почему замедление инфляции не ведет к снижению цен

Москва3 июл Вести.Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин заявил, что замедление инфляции означает снижение темпов роста цен, а не их уменьшение.

По словам представителя банковского регулятора, которые приводит РБК, при замедлении инфляции большинство товаров и услуг продолжают дорожать, однако рост цен происходит медленнее, чем ранее.

Снижение, а точнее замедление инфляции — это замедление темпов роста цен по широкому кругу, по большинству товаров и услуг, которые входят в нашу потребительскую корзину. Это не означает снижения цен на эти товары и услуги сказал Заботкин

Он отметил, что снижение цен, или дефляция, возможно в условиях сильного охлаждения экономики, когда спрос оказывается ниже ее производственных возможностей.

При этом, по словам зампреда Банка России, такая ситуация не является благоприятной для экономики, поскольку сопровождается высокой безработицей и снижением реальных доходов населения. Он добавил, что в подобных условиях динамика заработных плат оказывается хуже динамики цен.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что инфляционные ожидания в июне не отреагировали на изменение цен на топливо.