Зампред ЦБ: пространство для снижения ключевой ставки ЦБ не увеличилось

Зампред ЦБ Заботкин рассказал о потенциале российской экономики Зампред ЦБ: пространство для снижения ключевой ставки ЦБ не увеличилось

Москва11 июн Вести.Российская экономика находится несколько выше своего потенциального уровня, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью изданию "Ведомости".

Безработица в России находится на рекордно низком уровне, а годовая инфляция составляет 5,5%, отметил Заботкин.

Поэтому оснований полагать, что экономика находится ниже своего потенциала, нет. Скорее, она по-прежнему находится несколько выше потенциального уровня приводят "Ведомости" слова Заботкина

Говорить об экономике ниже потенциального уровня можно лишь тогда, когда отмечена высокая безработица и инфляция ниже целевого уровня, пояснил зампред ЦБ.

Заботкин отметил, что пространство для снижения ключевой ставки ЦБ не увеличилось. На ближайших заседаниях ЦБ оценит целесообразность снижения ставки.