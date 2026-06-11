Москва11 июнВести.Российская экономика находится несколько выше своего потенциального уровня, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью изданию "Ведомости".
Безработица в России находится на рекордно низком уровне, а годовая инфляция составляет 5,5%, отметил Заботкин.
Поэтому оснований полагать, что экономика находится ниже своего потенциала, нет. Скорее, она по-прежнему находится несколько выше потенциального уровняприводят "Ведомости" слова Заботкина
Говорить об экономике ниже потенциального уровня можно лишь тогда, когда отмечена высокая безработица и инфляция ниже целевого уровня, пояснил зампред ЦБ.
Заботкин отметил, что пространство для снижения ключевой ставки ЦБ не увеличилось. На ближайших заседаниях ЦБ оценит целесообразность снижения ставки.