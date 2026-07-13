ЦБ призвали не повышать ставку из-за ситуации с топливом Шохин призвал ЦБ не повышать ключевую ставку из-за ситуации на топливном рынке

Москва13 июл Вести.Российский бизнес рассчитывает, что Центробанк не станет повышать ключевую ставку из-за ситуации на топливном рынке. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, которые приводит ТАСС, рост цен на топливо действительно создает дополнительные риски, однако бороться с этим за счет ужесточения денежно-кредитной политики не следует.

Было бы, наверное, неправильно ждать какой-то лобовой реакции Центрального банка, а именно, что с ростом цен на топливо, который может привести к росту цен в других секторах, бороться с ним повышением ключевой ставки. Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей сказал Шохин на заседании Координационного совета региональных объединений работодателей в Дальневосточном федеральном округе

Очередное решение по ключевой ставке Банк России примет 24 июля.

Ранее против привязки ключевой ставки к ценам на топливо выступил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. Он отметил, что это не сможет стабилизировать экономическую ситуацию.