Аналитик рассказала, почему инфляция может снова вырасти Аналитик Пырьева: инфляция в РФ может вновь ускориться из-за внешних факторов

Москва23 июн Вести.Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) поспособствовала замедлению инфляции в России, однако она может вновь ускориться из-за негативных внешних факторов. Об этом заявила ИС "Вести" глава аналитического департамента "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

С одной стороны, безусловно, жесткая денежно-кредитная политика имеет место быть и внесла свой вклад в замедление инфляции. С другой стороны, внешние и внутренние вызовы продолжают оказывать свое негативное воздействие на инфляцию. Поэтому не исключено, что в последующие месяцы мы можем увидеть вновь некоторое ускорение сказала она

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ожидает роста инфляции в связи с повышением цен на топливо. При этом накануне в Центробанке сообщили, рост цен в мае год-к-году составил 1,8%, достигнув минимума с ноября 2022 года.