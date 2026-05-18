Селезнев: для борьбы с инфляцией акцент надо делать на реальный сектор экономики Эксперт Селезнев: сложно бороться с инфляцией повышением ключевой ставки

Москва18 мая Вести.В борьбе с инфляцией в России необходимо сделать акцент на развитии реального производства. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

По словам эксперта, также нужно развивать отрасли с высокой добавленной стоимостью и инфраструктурные проекты, которые всегда выступают драйверами экономического роста.

Сложно бороться с инфляцией издержек путем повышения ключевой ставки… Все-таки акцент надо делать на развитии реального сектора, реальных производств, отраслей с высокой добавленной стоимостью, в том числе вводить новые степени передела и переработки, с тем чтобы эта дополнительная стоимость возрастала. Ну и, собственно, делать акцент на развитии инфраструктурных проектов, потому что инфраструктурные проекты всегда выступали драйверами-локомотивами экономического роста заявил Селезнев

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что темпы инфляции в России демонстрируют устойчивое снижение, и аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) становится все больше и больше.