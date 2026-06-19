Москва19 июнВести.Денежно-кредитной политикой невозможно нейтрализовать затраты на национальную оборону. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный экономист ВЭБ.РФ, член РСМД Андрей Клепач.
Единственный аргумент, который у ЦБ остался, по сути дела, это то, что безработица низкая, то что бюджетные расходы идут выше плана. И отсюда ЦБ по-прежнему пытается нейтрализовать те бюджетные расходы, которые в значительной мере связаны не столько с поддержкой экономики, а все-таки с обеспечением обороны и национальной безопасности. В этом плане это игра с, на мой взгляд, заведомо проигрышным результатом. Потому, что денежно-кредитной политикой нельзя нейтрализовать то, что нужно для обороны и безопасностирассказал Клепач
Ранее он заявил, что последние меры ЦБ по снижению ключевой ставки носили символический характер. Банк России сегодня понизил ключевую ставку на 0,25%.