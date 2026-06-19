Москва19 июн Вести.Денежно-кредитной политикой невозможно нейтрализовать затраты на национальную оборону. Таким мнением с ИС "Вести" поделился главный экономист ВЭБ.РФ, член РСМД Андрей Клепач.

Единственный аргумент, который у ЦБ остался, по сути дела, это то, что безработица низкая, то что бюджетные расходы идут выше плана. И отсюда ЦБ по-прежнему пытается нейтрализовать те бюджетные расходы, которые в значительной мере связаны не столько с поддержкой экономики, а все-таки с обеспечением обороны и национальной безопасности. В этом плане это игра с, на мой взгляд, заведомо проигрышным результатом. Потому, что денежно-кредитной политикой нельзя нейтрализовать то, что нужно для обороны и безопасности