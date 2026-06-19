Клепач заявил, что инвестиционный цикл не запустится даже при падении инфляции Клепач: инвестиционный цикл не запустится, даже если инфляция упадет

Москва19 июн Вести.Инвестиционный цикл в РФ не запустится даже в том случае, если уровень инфляции упадет до 4%. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился главный экономист ВЭБ.РФ, член РСМД Андрей Клепач.

Он напомнил, что серьезный инвестиционный рывок был в 2023-2024 годах, когда уровень инфляции оставался довольно высоким.

ЦБ исходит из того, что инвестиционный цикл запустится тогда, когда инфляция упадет. Хотя, даже если инфляция станет 4%, ну, когда-нибудь это [произойдет], правда, я думаю, даже не в 2027, но в 2028-2029. Произойдет, но сам по себе инвестиционный цикл от этого не поднимется. У нас серьезный инвестиционный рывок был в 2023-2024 годах, когда инфляция была все-таки достаточно высокой. Поэтому здесь нет такой прямой связи. Это ошибочно рассказал Клепач

Ранее Клепач заявил о невозможности нейтрализовать военные расходы изменением ДКП. Он охарактеризовал политику ЦБ как "игру с заведомо проигрышным результатом".