Эксперт объяснил причины высоких цен на рыбу в России Эксперт Корнеев перечислил причины высоких цен на рыбу в России

Москва17 июл Вести.Существует пять причин, объясняющих высокую стоимость рыбы в России. Об этом в беседе с KP.RU рассказал рыбопромышленник, соучредитель компании "Санджа" Игорь Корнеев.

Первая причина заключается в привязке внутренней цены к экспорту, отметил эксперт. Он объяснил, что чем дороже рыбу продают за границу, тем дороже она становится на российском рынке. Кроме того, подчеркнул Корнеев, роль играет налоговый дисбаланс в пользу экспорта. По его словам, экспортер возвращает НДС при продаже за рубеж, а покупатель на внутреннем рынке платит НДС, что предоставляет экспортеру преимущество и делает продукт дешевле для иностранного рынка.

Также, рассказал Корнеев, из-за введенных в отношении России санкций себестоимость продукции выросла в 2-2,5 раза. Четвертой причиной рыбопромышленник обозначил тот факт, что большие партии рыбы продаются через трейдеров, которые прибавляют к ее стоимости еще 10%.

Эксперт также указал на недостаточность государственной поддержки в науке. Корнеев объяснил, что отсутствие точных прогнозов вылова мешает планированию, а также оказывает косвенное влияние на цены на рыбу.