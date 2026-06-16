Москва16 июн Вести.Российские театры вынуждены зарабатывать самостоятельно, поэтому повышают цены на билеты и используют динамическое ценообразование. Об этом в беседе с KP.RU рассказал экономист Денис Ракша.

По его словам, государственное финансирование театров ограничено, а дополнительные расходы на новые постановки и зарплаты сотрудников покрываются за счет собственных доходов учреждений.

Чтобы чувствовать себя уверенно, независимо, делать новые постановки, повышать зарплату сотрудникам (а это же не только актеры, но и вспомогательный, технический персонал, а могут быть и приглашенные артисты), театрам нужно зарабатывать. Бюджетные деньги жестко фиксированы, дополнительные расходы театры могут совершать только из тех денег, которые заработали сами объяснил эксперт

Ракша отметил, что рост стоимости билетов связан с высоким спросом. При этом многие театры сохраняют льготные программы и выделяют квоты для пенсионеров, многодетных семей и других категорий граждан.

Ранее стало известно о росте доходов российских театров в 2025 году. По итогам прошлого года общая выручка составила 59,4 миллиарда рублей.