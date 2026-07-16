Россиянам назвали факторы повышения тарифов на услуги домашнего интернета Эксперт объяснил, что приводит к росту тарифов на услуги домашнего интернета

Москва16 июл Вести.Стоимость услуг домашнего интернета в России в этом году начала расти быстрее, чем годом ранее. По оценкам экспертов, в первой половине года цены увеличились на 10–20%. Что влияет на повышение тарифов, рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в интервью ИС "Вести".

По его мнению, реальный рост цен на услуги домашнего интернета не такой большой, и на него влияют несколько факторов.

Во-первых, есть инфляция, часть съедается средств. Конечно же, это повышение нагрузки на сети домашние по сравнению с мобильными, потому что существуют ограничения. И, естественно, … бензин – туда входит еще и доставка оборудования, установка оборудования. То есть это все расходы, которые компании покрывают за счет пользователей, и поэтому тарифы растут объяснил Тимошенко

Ранее сообщалось, что в России не собираются вводить отдельную плату за иностранный интернет-трафик в тарифах российских сотовых операторов.