Ремонт квартир в России подорожал с начала года на 5-6%

Цены на ремонт квартир в России выросли с начала года на 5-6% Ремонт квартир в России подорожал с начала года на 5-6%

Москва27 июн Вести.Менеджер по развитию сегментов DIY и "Акустика" компании "Роквул" Александр Коршунов рассказал ТАСС о росте цен на ремонт квартир.

По его словам, с начала года цены на ремонтные работы взлетели на 5-6%. Это обусловлено удорожанием стройматериалов, логистических затрат и энергоресурсов.

С начала года мы наблюдаем рост цен на строительные материалы в среднем на 5%. Это, в свою очередь, привело к тому, что стоимость ремонта также возросла - от 5 до 6%, в зависимости от площади квартиры сказано в публикации

Эксперты отмечают, что существенно снизить стоимость ремонта, если проводить его своими силами, также не получится. Услуги дизайнера по эскизному проекту и рабочей документации без авторского надзора подорожали в среднем на 40%. Также из-за дефицита недорогих бригад и высокого спроса на отделку под ключ подорожали работы ремонтных бригад, особенно в сегменте комфорт-класса.