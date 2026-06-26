Краткосрочная аренда жилья в городах-миллионниках за год подорожала на 5% В городах-миллионниках стоимость краткосрочной аренды жилья за год выросла на 5%

Москва26 июн Вести.Средняя стоимость посуточной аренды квартир в российских городах-миллионниках в июне достигла 4,88 тыс. рублей, что на 5% выше, чем год назад. Замедление роста (в предыдущие годы цены увеличивались на 10–15%) связано с насыщением рынка и ростом конкуренции, пояснил РИА Недвижимость директор по маркетингу сервиса "Суточно.ру" Айрат Мусин.

В ряде городов зафиксировано снижение цен: в Волгограде (–4%), Санкт-Петербурге (–2%), Челябинске (–1%). В Казани цены остались на уровне прошлого года. В Москве аренда выросла на 1%, в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Уфе и Перми — на 2%, в Самаре — на 3%, в Воронеже, Красноярске и Екатеринбурге — на 5%, в Омске — на 7%. Самое заметное подорожание — в Краснодаре (+8%), что связано с возобновлением работы аэропорта и ростом бронирований на 30%.

Число бронирований по сравнению с прошлым июнем заметно выросло в Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге (в среднем на 15%). Самые высокие ставки традиционно фиксируются в Нижнем Новгороде — 6,17 тыс. рублей за сутки, за ним следуют Санкт-Петербург (5,83 тыс.), Москва (5,43 тыс.) и Казань (5,38 тыс.).