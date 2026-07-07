"Циан": до трех раз достигает разрыв между дорогой и дешевой арендой в РФ

"Циан": разрыв между самой дорогой и дешевой арендой достигает трех раз "Циан": до трех раз достигает разрыв между дорогой и дешевой арендой в РФ

Москва7 июл Вести.Аналитики "Циана" изучили рынок долгосрочной аренды в 40 крупнейших городах России и выяснили, что разница между самыми дорогими и самыми дешевыми объектами в среднем составляет 2,7 раза для однокомнатных квартир и 3,3 — для двухкомнатных. В большинстве городов можно найти однушки до 20 тыс. рублей в месяц и двушки до 30 тыс., сообщает РИА Недвижимость.

Максимальный разрыв зафиксирован в Сочи: для однушек — 5,4 раза (от 24,9 до 134 тыс. рублей), для двушек — 4,7 раза (от 36,6 до 171,3 тыс.). В Москве разрыв составил 3,6 раза (однушки: от 39,5 до 140,9 тыс.) и 5,3 раза (двушки: от 51,7 до 274,7 тыс.). В Санкт-Петербурге — 3,6 раза для однушек (от 25,5 до 91,7 тыс.) и 5,6 раза для двушек (от 31,6 до 177,2 тыс.).

Существенный разрыв также в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Владивостоке — там он обусловлен различиями между новым и старым жильем.

Минимальный разрыв (в 2–2,5 раза) отмечен в Оренбурге, Ульяновске, Кемерове, Набережных Челнах и Ставрополе, где рынок более однороден или новостройки расположены в основном за пределами центра.