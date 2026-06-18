Исследование: в мае аренда жилья в Москве подорожала до 89 тыс. рублей Средняя медианная ставка по аренде квартиры в Москве выросла до 89 тыс. рублей

Москва18 июн Вести.Средняя медианная ставка долгосрочной аренды квартир всех типов в Москве в мае выросла на 2,4% по сравнению с апрелем и достигла 89 тыс. рублей в месяц. Об этом РИА Недвижимость сообщили в сервисе "Яндекс Аренда".

Рост зафиксирован в семи округах столицы. Лидерами стали Троицкий (+10,1%, до 36 тыс. руб.) и Центральный (+8,9%, до 203 тыс. руб.), а также Западный (+3,9%, до 113 тыс. руб.) и Юго-Западный (+3,9%, до 87 тыс. руб.). В Северо-Восточном и Восточном округах ставка выросла на 0,7% (до 84 тыс. и 72 тыс. руб. соответственно), в Северном — на 1,8% (до 97 тыс. руб.).

Единственное снижение отмечено в Зеленоградском округе (–1,1%, до 49 тыс. руб.). В четырех округах ставка осталась практически неизменной: в Южном (–0,1%, 85 тыс. руб.), Северо-Западном (–0,5%, 98 тыс. руб.), Юго-Восточном (0%, 80 тыс. руб.) и Новомосковском (+0,2%, 62 тыс. руб.).

Предложение арендного жилья в мае увеличилось на 4,4% в целом по городу. Сокращение отмечено только в Южном (–6,6%) и Юго-Западном (–2%) округах. Наибольший прирост экспозиции зафиксирован в Центральном (+11,8%), Восточном (+10,9%), Северном (+7,4%), Зеленоградском (+7,2%) и Западном (+7%) округах. В остальных округах предложение также выросло, но менее заметно.