Ekonomim: аренда жилья в Стамбуле за год подорожала почти на 40%

В Стамбуле аренда квартиры подорожала почти на 40% за год Ekonomim: аренда жилья в Стамбуле за год подорожала почти на 40%

Москва12 июл Вести.Средняя стоимость аренды квартиры в Стамбуле за последний год выросла примерно на 40%, достигнув 45 тысяч турецких лир (около 978 долларов) в месяц. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Altın Emlak Global Мустафа Хакан Озельмаджыклы, которого цитирует газета Ekonomim.

По состоянию на май средняя стоимость аренды жилья в Стамбуле достигла около 45 тысяч лир в месяц, а в новых жилых комплексах — 55 тысяч лир. За год цены выросли на 40 процентов заявил эксперт

По его словам, средняя стоимость аренды составляет около 420 лир за квадратный метр, а в новых жилых комплексах достигает 500 лир.

Озельмаджыклы также отметил, что наиболее заметный рост цен зафиксирован в районах Кадыкей и Бешикташ, которые остаются одними из самых востребованных на рынке недвижимости.

Эксперт связал дальнейшее удорожание аренды с дефицитом предложения. По его словам, в Стамбуле ощущается нехватка квартир, особенно в центральных районах и кварталах, где проводится масштабная реновация жилого фонда.

Ранее сообщалось, что турецкие клиники поднимают стоимость операций по пересадке волос. С августа цена может достигать 2,7–3 тысяч долларов.