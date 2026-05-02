Продавец кукурузы из Стамбула стал популярным и обзавелся своей пресс-службой

Популярный в соцсетях продавец кукурузы из Стамбула обзавелся пресс-службой Продавец кукурузы из Стамбула стал популярным и обзавелся своей пресс-службой

Москва2 мая Вести.В Стамбуле популярный среди туристов продавец кукурузы и жареных каштанов Альпер Темель организовал свою пресс-службу и общается с журналистами исключительно по предварительной записи. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Видео и фото с продавцом кукурузы, которого женщины называют "красавчиком", стали вирусным в социальных сетях. Его канал в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) насчитывает порядка 850 тыс. подписчиков, большую часть которых составляют иностранные туристки.

Каждый вечер у его тележки образуется толпа из желающих сфотографироваться со звездой соцсетей. При этом кукуруза у турка стоит 140 лир (примерно три доллара), что вдвое больше, чем у конкурентов в центре города и почти в три раза дороже, чем у продавцов на окраинах Стамбула.