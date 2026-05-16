Москва16 мая Вести.В Турции возник дефицит мелких наличных, в условиях высокой инфляции банки стали постепенно убирать из банкоматов купюры номиналом 5, 10, 20 и 50 лир, пишет газета Türkiye.

По данным издания, финансовые организации отдают приоритет купюрам в 100 и 200 лир на фоне высокой инфляции и роста объемов наличных расчетов.

Минимальная сумма снятия наличных во многих банкоматах выросла до 100 лир, это уже создало трудности для повседневных покупок и оплаты транспорта. Особенно остро проблема затронула студентов и граждан с низкими доходами.

С нехваткой мелких купюр для размена столкнулись рынки, аптеки, булочные и мелкие магазины. Предприниматели вынуждены искать мелкие купюры в соседних торговых точках или предлагать клиентам бонусы за оплату наличными с разменом. Некоторые пекарни даже организовали акции с бесплатным хлебом для покупателей, приносящих мелкие деньги.

Газета также отмечает рост так называемой скрытой инфляции – продавцы все чаще округляют цены в большую сторону при наличных расчетах из-за отсутствия мелких купюр. Аналитики не исключают, что ситуация может быть подготовкой к выпуску в стране банкнот номиналом 500 лир.

Сейчас за 1 турецкую лиру дают примерно 1,61 рубля, в то время как год назад курс составлял 2,08 рубля за лиру.