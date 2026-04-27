Запад усилил давление на банки Турции, работающие с Россией

Запад усилил давление на турецкие банки, работающие с Россией Запад усилил давление на банки Турции, работающие с Россией

Москва27 апр Вести.Западные финансовые институты и контролирующие органы усилили давление на турецкий банковский сектор в связи с проведением операций, затрагивающих интересы России.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя одного из государственных банков Турции.

По словам источника, со стороны западных регуляторов и партнеров поступают требования о введении максимально строгого контроля над транзакциями, связанными с российскими контрагентами.

Банковское сообщество предупреждает о высоких рисках применения вторичных санкций в случае выявления нарушений установленных ограничений.

Подобная тактика вынуждает турецкие финансовые организации проявлять повышенную осмотрительность при обслуживании клиентов из России. Однако на текущий момент эта ситуация не успела создать проблем для российских туристов в Турции.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что турецкие банки активно противодействуют работе компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, блокируя переводы и закрывая счета. Российским фирмам, сталкивающимся с такими проблемами, рекомендуют обращаться в торгпредство РФ.