Магазины в отелях Турции начали принимать оплату наличными в рублях Магазины в отелях Антальи начали принимать оплату в рублях

Москва27 апр Вести.Российские туристы, отдыхающие в турецкой Анталье, теперь могут оплачивать покупки непосредственно в рублях на территории ряда отелей. Об этом сообщает РИА Новости.

В статье говорится, что оплата принимается наличными и через QR-коды. Информация об этом обычно доводится до сведения посетителей еще на входе в магазины, где размещаются стикеры на русском языке, сообщающие о приеме оплаты в российской валюте или QR-кодом.

Сотрудница одного из магазинов в отеле Белека объяснила, что система оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) функционирует без каких-либо затруднений. Так, клиентам достаточно открыть мобильное приложение любого российского банка, отсканировать предоставленный QR-код, после чего транзакция происходит моментально.

Также доступны варианты оплаты наличными рублями и с использованием карт платежной системы UnionPay, выпущенных российскими банками. Хотя изначальные цены в магазинах указаны в долларах, их конвертация в рубли происходит по актуальному обменному курсу.

Ранее Центральный банк Турции аннулировал лицензию популярной у россиян платежной системы Papara.