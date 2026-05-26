Москва26 мая Вести.Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские туристы могут оплачивать покупки по QR-коду в ряде популярных стран, включая Таиланд, Китай, Вьетнам, Турцию и Египет, а также в некоторых государствах СНГ.

По данным организации, развитие QR-платежей стало возможным благодаря запуску соответствующих решений Банка России и Национальной системы платежных карт (НСПК), которые с апреля прошлого года расширяют альтернативные способы расчетов за рубежом.

В ряде стран такие платежи интегрируются через приложения российских банков и позволяют автоматически конвертировать валюту при оплате. В частности, в Таиланде и Китае QR-коды уже широко используются в торговле и сфере услуг, включая магазины, кафе и транспорт.

В Турции и Вьетнаме система также постепенно расширяется, особенно в туристических районах, а в Египте внедрение QR-оплаты находится на более ранней стадии и доступно в отдельных точках.

В странах СНГ, по данным Центробанка и отраслевых операторов, QR-расчеты работают более стабильно и близки к привычному пользователям формату оплаты внутри России.

Ранее в АТОР предупредили россиян о трудностях с шенгенскими визами из-за системы EES, а также сообщили о сокращении прямых рейсов за границу этим летом.