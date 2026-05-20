Москва20 маяВести.Председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал, что планирует сам опробовать оплату по QR-коду, которую банк запустил в Китае. Об этом он сообщил в интервью информационной службе "Вести".
Костин ответил на вопрос, заработала ли новая система оплаты в Китае.
Должна была с понедельника заработать. Я еще не успел проверить. Я только утром прилетел. Ну, надеюсь, что работает, да. Но мы в сентябре прошлого года – вы спрашивали здесь же – я сказал: "Запустим". Видите, к следующему визиту запустили… Обязательно [опробую]сказал Костин
Андрей Костин находится в Пекине, куда российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным прибыла по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина.
Ранее сообщалось, что банк ВТБ для своих розничных клиентов запустил в Китае возможность оплаты покупок с помощью QR-кода.