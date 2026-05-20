Костин планирует лично опробовать оплату QR-кодом в Китае Глава ВТБ Костин сообщил о планах лично проверить оплату QR-кодом в Китае

Москва20 мая Вести.Председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал, что планирует сам опробовать оплату по QR-коду, которую банк запустил в Китае. Об этом он сообщил в интервью информационной службе "Вести".

Костин ответил на вопрос, заработала ли новая система оплаты в Китае.

Должна была с понедельника заработать. Я еще не успел проверить. Я только утром прилетел. Ну, надеюсь, что работает, да. Но мы в сентябре прошлого года – вы спрашивали здесь же – я сказал: "Запустим". Видите, к следующему визиту запустили… Обязательно [опробую] сказал Костин

Андрей Костин находится в Пекине, куда российская делегация во главе с президентом Владимиром Путиным прибыла по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ для своих розничных клиентов запустил в Китае возможность оплаты покупок с помощью QR-кода.