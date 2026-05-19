В фонде "Восток Инвестиции" назвали цели поездки своего представителя в КНР Директор по стратегическому развитию "Восток Инвестиции" посетила завод в КНР

Москва19 мая Вести.Директор по стратегическому развитию фонда "Восток Инвестиции" Ксения Бабурина сообщила информационной службе "Вести", что приехала в Китай с конкретной миссией.

Она также выразила надежду на сотрудничество с китайскими партнерами.

Мы приехали сюда с конкретной миссией – Институт искусственного интеллекта МФТИ. Здесь все развито и в теме машиностроения, нам удалось побывать на заводе. Надеюсь, что у нас будет потом какое-то сотрудничество заявила Бабурина

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Пекин с официальным визитом 19–20 мая. Во время визита РФ и КНР намерены подписать порядка 40 документов. Также российский лидер встретится с китайским инженером Пэн Паем, которого видел еще ребенком во время первого государственного визита в КНР в качестве президента России в 2000 году.