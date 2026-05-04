РИА Новости: конфликт на Ближнем Востоке может обрушить турецкую лиру

Названы валюты, которым грозит девальвация из-за конфликта на Ближнем Востоке РИА Новости: конфликт на Ближнем Востоке может обрушить турецкую лиру

Москва4 мая Вести.Обострение в ближневосточном регионе может негативно сказаться на валютах стран с высокой зависимостью от импорта, в том числе Турции, Египта и Пакистана. Об этом агентству РИА Новости сообщил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.

По информации агентства, турецкая лира по отношению к доллару ослабла на 5,2%, а египетский фунт – на 11,5%. Рупия в Пакистане находится в шатком положении, но с начала года незначительно укрепилась – на 0,48%.

Под наибольшим давлением окажутся валюты стран с дефицитом текущего счета и высокой зависимостью от импорта энергии: турецкая лира, египетский фунт, пакистанская рупия рассказал Севостьянов, отвечая на вопрос агентства о валютах под риском девальвации

Как пояснил эксперт, импорт энергоносителей на фоне обострения становится дороже, поэтому спрос на зарубежную валюту растет, а на национальную, наоборот, слабеет.

Энергетические кризисы почти всегда сопровождаются валютной нестабильностью – это один из самых быстрых каналов передачи шока добавил Севостьянов

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