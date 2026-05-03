СМИ выяснили, сколько может потерять автопром США из-за войны в Иране FT: американский автопром может потерять 5 млрд долларов из-за войны в Иране

Москва3 мая Вести.Крупнейшие американские производители автомобилей General Motors (GM), Ford и Chrysler подсчитали, что их прибыль может сократиться на 5 миллиардов долларов из-за роста цен на топливо и проблем с комплектующими, вызванных войной с Ираном, пишет газета Financial Times.

По словам гендиректора GM Мэри Барры, компании уже приходится сокращать издержки, чтобы компенсировать рост стоимости топлива и сырья.

Война в Иране увеличила наши издержки, и продолжительность войны остается неопределенной сказала она

Автопроизводитель посчитал, что из-за роста цен на сырье и проблем с логистикой, а также увеличения затрат на чипы операционная прибыль в 2026 году может снизиться на 2 млрд долларов. Аналогичная ситуация и у Ford. Компания Stellantis, куда входит производитель машин Chrysler, оценила потенциальный ущерб в 1 млрд долларов.

Аналитики считают, что из-за низкой рентабельности компании могут вынужденно сократить скидки на авто и даже повысить цены на них. Такой вариант развития событий возможен, если конфликт на Ближнем Востоке затянется более чем на полгода.

В середине апреля СМИ сообщали, что европейские страны рискует остаться без авиатоплива к лету из-за ситуации на Ближнем Востоке.