Нивелирует эффект укрепления рубля: ЦБ – о затягивании войны на Ближнем Востоке В ЦБ назвали последствия затягивания конфликта на Ближнем Востоке для рубля

Москва9 июн Вести.Затягивание конфликта на Ближнем Востоке может привести к тому, что дезинфляционный эффект от укрепления рубля будет нивелирован. Такие выводы сделаны в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

В документе авторы сообщили, что укрепление рубля на фоне высоких цен на экспортные товары из-за конфликта на Ближнем Востоке сдерживающе повлияло на динамику цен. Так, в апреле 2026 года медиана увеличения стоимости продукции, динамика цен на которые более чувствительна к изменениям обменного курса, заметно снизилась. При этом аналогичный показатель для остальных компонентов корзины наоборот – вырос.

Потенциальное затягивание конфликта на Ближнем Востоке, которое вылилось в ограничение судоходства через Ормузский пролив, может нивелировать дезинфляционный эффект от уже произошедшего укрепления рубля за счет ускорения роста импортных цен и издержек на логистику говорится в бюллетене

Ранее президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что оснований для резкого ослабления курса рубля нет.