Турецкий миллиардер Коч стал фигурантом дела за анекдот про курдянку

Турецкий миллиардер стал фигурантом следствия после шутки о развратной курдянке Турецкий миллиардер Коч стал фигурантом дела за анекдот про курдянку

Москва6 июн Вести.Генпрокуратура турецкого города Измир начала расследование против 95-летнего миллиардера Мустафы Рахми Коча за рассказанный им оскорбительный анекдот о курдах, сообщило Болгарское телеграфное агентство.

Инцидент, послуживший поводом для начала дела, произошел 5 июня во время открытия в Измире филиала Американского госпиталя, где вместе с Кочем присутствовал ряд официальных лиц, включая экс-премьера Турции Бинали Йылдырыма, и множество журналистов.

Бизнесмен во время осмотра помещений новой больницы рассказал присутствующим анекдот, в котором героиня-курдянка описывается как развратная женщина.

Произошедшее почти мгновенно вызвало общественное возмущение не только в адрес Коча, но и Йылдырыма, который смеялся над шуткой.

Весы правосудия не взвешивают по чьему-либо богатству, титулу или статусу; судебная система всегда защищает человеческое достоинство и закон. Высказывания, подрывающие честь и достоинство женщин и несовместимые с чувствами нашего общества, неприемлемы ни при каких обстоятельствах, кто бы их ни произносил. Тот факт, что подобные слова произносятся под видом "шутки" или юмора, не смягчает неуважения, проявленного по отношению к нашим женщинам и к определенной этнической группе со стороны нашего общества прокомментировал начало расследования против Коча глава Минюста Турции Акын Гюрлек

На фоне скандала самый состоятельный бизнесмен Турции принес извинения и выразил "глубочайшее сожаление" за произошедшее.

Ранее глава Бессарабской митрополии Румынской православной церкви в Молдавии митрополит Петр подал прошение об уходе с поста на фоне появления в сети скандального секс-видео, на котором он мог быть запечатлен.