В Турции задержан комик Дениз Гекташ по обвинению в оскорблении ценностей В Турции за оскорбление Эрдогана задержали популярного комика Гекташа

Москва2 июл Вести.Турецкий стендап-комик Дениз Гекташ был задержан по прибытии в аэропорт Стамбула. Ему инкриминируют публичное оскорбление религиозных ценностей, сообщает газета BirGün со ссылкой на прокуратуру.

Уголовное преследование в отношении артиста было инициировано после появления в сети сатирических высказываний, касающихся политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Конкретной причиной называется его выступление, собравшее более 7 миллионов просмотров на видеохостинге YouTube за короткий срок.

Прокуратура уточнила, что после публикации видеозаписи выступления в Президентский центр коммуникаций (CIMER) поступило 185 жалоб от граждан. После проверки надзорный орган выявил наличие криминальных элементов в записях с артистом.

Ранее Генпрокуратура турецкой провинции Мугла начала расследование в отношении певицы Ханде Йенер на предмет оскорбления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана во время своего концерта.