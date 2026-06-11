Звезду "Великолепного века" и "Мисс Турция" задержали в ходе рейда по наркотикам Звезду "Великолепного века" задержали из-за наркотиков в Стамбуле

Москва11 июн Вести.Полиция Стамбула в рамках антинаркотического расследования задержала 22 знаменитости, среди которых оказались обладательница титула "Мисс Турция" певица Айше Хатун Онал, актриса Берен Саат, сыгравшая роль Кесем-султан в сериале "Великолепный век", и певец Кенан Доулу. Об этом сообщает CNN Türk.

Уточняется, что в ночь на 11 июня полиция провела одновременные обыски по десяткам адресов.

В список задержанных также попали модельер Толга Чам, биржевой брокер Ферхан Кая, режиссер Мурат Сайги, Энис Ахмет Онат, ресторатор Ахмет Кароглу, бизнесмен Эмре Тари, Хасан Ватан, певец Керимджан Дурмаз, режиссер Мехмет Джем Карчи, певец Бердан Мардини, Рейхан Кючюкьехен, аранжировщик и диджей Озан Доулу, певец Яшар Ипек, владелец модельной компании Мехмет Йылдыз, модель Тесси Рамос Коррейра, актер Энис Арыкан и другие.

Задержанных подозревают в хранении или употреблении наркотиков, склонении к их потреблению и занятии проституцией. Некоторых из задержанных доставили в Институт судебной медицины для сдачи анализов крови. В стамбульской прокуратуре подчеркнули, что операция продолжается, и число задержанных может увеличиться.

Ранее сообщалось, что турецкая прокуратура потребовала до 10 лет лишения свободы для 27 подозреваемых, связанных с платформой OnlyFans, которых обвиняют в содействии распространению порнографии и отмывании доходов.