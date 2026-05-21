В Турции задержали актрису сериала "Клюквенный щербет" по делу о наркотиках

Москва21 мая Вести.В Турции сотрудники правоохранительных органов задержали актрису сериала "Клюквенный щербет" Фейзу Дживелек и популярного турецкого певца Мабеля Матиза в рамках антинаркотического рейда. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на генпрокуратуру стамбульского района Бакыркей.

По информации журналистов, расследование связано с подозрениями в торговле и производстве наркотических средств, а также их употреблении и содействии этому.

Уточняется, что к настоящему моменту в рамках этого дела задержали 14 человек. Помимо Дживилек и Матиза в списке задержанных значатся среди прочих актриса и модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна и певец Беркай.

В начале апреля в Турции вынесли решение о задержании 14 знаменитостей, среди которых есть известные актеры и музыканты.

Сообщалось также, что турецкий суд выдал ордер на арест актрисы Ханде Эрчел, известной по сериалу "Постучись в мою дверь", в рамках расследования дела о наркотиках. Позже актриса заявила, что не употребляла запрещенные вещества.