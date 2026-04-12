Москва12 апр Вести.В Стамбуле задержаны 17 человек по подозрению в употреблении или приобретении наркотиков, сообщает РИА Новости.

В публикации говорится, что среди задержанных оказалась актриса Алейна Бозок, сыгравшая в сериалах "Зимородок" и "Клюквенный щербет".

В результате операции задержаны 17 подозреваемых в рамках расследования, касающегося обвинений в приобретении или употреблении наркотических веществ, посредничестве в проституции сообщила прокуратура в полученном РИА Новости пресс-релизе

По данным газеты Cumhuriyet, в ходе антинаркотического рейда также задержаны бывшая футбольная судья Элиф Караарслан, владелец клуба Kütüphane Али Коз и другие медийные личности.

Расследование, связанное с подозрениями в приобретении, хранении и употреблении наркотиков, ведет прокуратура Анатолийской части Стамбула.

Турецкие правоохранители проводят антинаркотические рейды с октября 2025 года. В результате расследования в разное время были задержаны многие популярные актеры и блогеры.