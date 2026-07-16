В Турции задержали известную певицу Сылу по делу о наркотиках

Знаменитую турецкую певицу задержали в ходе антинаркотического рейда В Турции задержали известную певицу Сылу по делу о наркотиках

Москва16 июл Вести.Турецкую певицу Сылу задержали в Стамбуле вместе с 24 подозреваемыми-знаменитостями в рамках антинаркотической операции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру района Бакыркей.

По данным агентства, в отношении подозреваемых выданы ордера на задержание, проведение обысков, биологической экспертизы и допросов.

Согласно версии следствия, задержанные могли употреблять наркотические вещества и стимуляторы либо содействовать их употреблению. Всем фигурантам предстоит сдать образцы крови и волос для проведения экспертизы.

46-летняя Сыла Генчоглу – одна из самых известных исполнительниц Турции. Она выпустила девять альбомов, регулярно гастролирует по стране и странам Европы. Ее аудитория на Spotify превышает 4 млн ежемесячных слушателей.