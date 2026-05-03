Письмо соперника Эрдогана спровоцировало драку чиновников на съезде в Анкаре Письмо арестованного экс-мэра Стамбула вызвало драку на съезде в Анкаре

Москва3 мая Вести.В Анкаре на заседании Союза муниципалитетов Турции произошла массовая потасовка, которая сорвала работу собрания в момент, когда там выбирали новое руководство организации, пишет Bir Gun. Конфликт спровоцировало зачитывание письма находящегося в тюрьме политического противника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Во время чтения письма Экрема Имамоглу в зале возникла перепалка, переросшая в драку​​​. пишет издание

По данным издания, во время чтения послания Имамоглу в зале возникла перепалка, но словесный спор быстро перешел в драку, и заседание пришлось прервать. О пострадавших не сообщается.

Имамоглу задержали в марте 2025 года вместе примерно со 100 сотрудниками мэрии Стамбула в рамках антикоррупционного расследования. После этого в городе начались протесты, которые переросли в столкновения с полицией. 23 марта 2025 года суд в Турции арестовал Имамоглу.

По данным источников, ему вменяли коррупцию, отмывание денег и связи с террористами. 25 октября суд снял с Имамоглу обвинения в коррупции, однако генпрокуратура Стамбула передала в суд обвинительное заключение, требующее для экс-мэра до 2352 лет лишения свободы.

Оппозиция считает преследование Имамоглу политически мотивированным.

Согласно проведенному в конце апреля опросу, на выборах президента за действующего лидера страны Эрдогана проголосовали бы 36,5% респондентов. Вторым по популярности стал оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш с 23%, на третьем — Имамоглу с 17,5%.