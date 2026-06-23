Москва23 июн Вести.Заседание Совета старейшин мэрии Еревана завершилось дракой между представителями правящей партии "Гражданский договор" и оппозицией. Видеозаписи инцидента распространили местные телеканалы.

Конфликт начался со словесной перепалки вокруг темы подкупа избирателей на выборах. Участники заседания сначала бросали друг в друга бутылки с водой, а затем перешли к рукоприкладству. Вице-мэру Еревана Армену Памбухчяну не удалось остановить потасовку – в драку включились как мужчины, так и женщины.

Среди участниц конфликта оказалась член Совета старейшин от партии "Республика" Ани Хачатрян, которая и прежде неоднократно оказывалась в центре скандалов.

7 июня в Армении состоялись парламентские выборы. Согласно результатам, в парламент республики прошли партия "Гражданский договор" армянского премьера Никола Пашиняна (64 депутатских мандата в 105-местном парламенте), а также блоки "Сильная Армения" Самвела Карапетяна (28 мандатов и еще один – для представителя нацменьшинств) и "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна (12 мандатов).

Оппозиционная партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела четырехпроцентный барьер, необходимый для получения мандатов.