Заседание нового парламента Армении началось со скандала из-за католикоса Отказ пригласить католикоса вызвал скандал в парламенте Армении

Москва2 авг Вести.Первое заседание парламента Армении 9-го созыва началось со скандала. Недовольство оппозиции вызывал тот факт, что впервые в истории на него не был приглашен католикос всех армян.

Заседание транслируется на Youtube-канале парламента.

Где католикос? выкрикивали депутаты с места

После этого началась словесная перепалка.

Председательствующий старейший депутат Князь Гасанов предупредил, что, если депутаты не успокоятся, к ним применят соответствующие меры.

Ранее католикос всех армян Гарегин II призвал правоохранителей Армении обеспечить честные и свободные выборы в республике.

14 июня ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов. Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" одержала на них победу, получив 64 из 105 мандатов.