Москва2 авгВести.Первое заседание парламента Армении 9-го созыва началось со скандала. Недовольство оппозиции вызывал тот факт, что впервые в истории на него не был приглашен католикос всех армян.
Заседание транслируется на Youtube-канале парламента.
Где католикос?выкрикивали депутаты с места
После этого началась словесная перепалка.
Председательствующий старейший депутат Князь Гасанов предупредил, что, если депутаты не успокоятся, к ним применят соответствующие меры.
Ранее католикос всех армян Гарегин II призвал правоохранителей Армении обеспечить честные и свободные выборы в республике.
14 июня ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов. Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" одержала на них победу, получив 64 из 105 мандатов.