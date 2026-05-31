Москва31 маяВести.Католикос всех армян Гарегин II призвал правоохранителей Армении обеспечить честные и свободные выборы в республике.
Об этом говорится в послании католикоса, приуроченном к Араратской седмице — празднику духовного центра Армянской апостольской церкви, Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
Наш призыв к представителям правоохранительной системы — обеспечить все необходимые условия для проведения честных выборов и свободного волеизъявления наших соотечественниковсказано в послании
Он также призвал политические силы отказаться от риторики ненависти, проявлять бдительность и осмотрительность, а также уберечь народ от возможных нежелательных процессов и событий.
Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня.
Как ранее заявил политолог Семен Багдасаров, армянские выборы будут сфальсифицированы таким образом, чтобы угодить западным партнерам. По его словам, действующие власти Армении не хотят допустить представителей оппозиционных партий в парламент.