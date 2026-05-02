В Армении выразили обеспокоенность событиями после парламентских выборов Экс-президент Армении Тер-Петросян обеспокоен последствиями выборов в парламент

Москва2 мая Вести.Первый президент Армении Левон Тер-Петросян опасается событий, которые могут произойти после парламентских выборов, назначенных на 7 июня 2026 года. Об этом он заявил в интервью онлайн-изданию iLur​​​.am.

Так собеседник издания ответил на вопрос о том, как он относится к жесткой полемике между политическими силами в предвыборный период.

Меня совершенно не интересует эта постановка под названием "полемика". Гораздо больше меня беспокоят события послевыборного периода сказал Тер-Петросян

Экс-президент добавил, что последствия голосования могу стать судьбоносными для страны.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня 2026 года. Премьер-министр Никол Пашинян намерен баллотироваться по спискам правящей партии "Гражданский договор".