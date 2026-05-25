Пашинян заявил о желании сменить власть в Гюмри после парламентских выборов

Москва25 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении сменить власть в оппозиционном Гюмри после парламентских выборов 7 июня. Соответствующее заявление он сделал в ходе агитационной кампании.

После выборов 7 июня ненасильственная бархатная революция должна дойти до здания за нашими спинами (мэрии Гюмри — прим. ред.). Мы в Гюмри с гюмрийцами должны провести внеочередные выборы в Совет старейшин и установить демократическую власть цитирует ТАСС заявление Пашиняна

Он также добавил, что главной целью властей Гюмри после "бархатной революции" 2018 года стало настраивание жителей против правительства.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них примут участие 16 партий и 2 блока.