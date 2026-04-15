Эрдоган призвал не использовать ЧП в школе как материал для политических полемик

Москва15 апр Вести.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал не устраивать политические споры вокруг стрельбы в турецкой школе и не использовать это происшествие для погони за рейтингами. Такое заявление он сделал в соцсети Х.

По словам Эрдогана, проводятся тщательные расследования. В его посте сказано, что не стоит использовать происшествие, которое "зажгло огонь в сердцах", как "материал для политических полемик и погони за рейтингами".

Учитывая деликатность ситуации, я прошу всех представителей общества, в первую очередь наших журналистов, проявить необходимую осторожность добавил турецкий президент

15 апреля участник восьмого класса устроил стрельбу в школе в Кахраманмараше​​​. В результате погибли девять человек, из них восемь - ученики. По последним данным, пострадали 13 человек, состояние шести оценивается как критическое. По информации СМИ, напавшего обезвредил учитель, при этом напавший покончил с собой.

Не исключено, что злоумышленник взял оружие у своего отца – отставного сотрудника управления безопасности. СМИ пишут, что отец уже задержан.

По сообщению посольства России в Анкаре, информации о россиянах среди пострадавших не поступало.

Нападение стало вторым в Турции за начало недели. Накануне 18-летний подросток устроил стрельбу в школе в провинции Шанлыурфа. Пострадали 16 человек, стрелявший был ликвидирован.