Москва14 апр Вести.Вооруженный дробовиком ученик напал на лицей в городе Сиверек (провинция Шанлыурфа) на юго-востоке Турции, пострадали не менее 17 человек, пишет газета Sabah.

Ученик профессионально-технического лицея в Сивереке ворвался в учебное заведение с дробовиком​​​. В результате инцидента пострадали 17 человек, в том числе 12 учеников и трое учителей сказано в сообщении

По данным издания, нападавший мог покончить с собой. Учеников эвакуировали, к школе направлены отряды спецназначения и машины скорой помощи.