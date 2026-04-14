Москва14 апрВести.Вооруженный дробовиком ученик напал на лицей в городе Сиверек (провинция Шанлыурфа) на юго-востоке Турции, пострадали не менее 17 человек, пишет газета Sabah.
Ученик профессионально-технического лицея в Сивереке ворвался в учебное заведение с дробовиком. В результате инцидента пострадали 17 человек, в том числе 12 учеников и трое учителейсказано в сообщении
По данным издания, нападавший мог покончить с собой. Учеников эвакуировали, к школе направлены отряды спецназначения и машины скорой помощи.