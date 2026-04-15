Не меньше четырех человек погибли во время стрельбы в школе в Турции

Москва15 апр Вести.По меньшей мере четыре человека погибли во время стрельбы в школе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Об этом заявил губернатор провинции Мюкеррем Унлюер.

По его словам, жертвами стали трое учеников и один преподаватель.

К сожалению, у нас четверо погибших - один преподаватель и трое учеников. 20 человек получили ранения приводит слова Унлюера телеканал TRT Haber

15 апреля в средней школе имени Айсер Чалык в Кахраманмараше произошло вооруженное нападение. Причины инцидента до сих пор неизвестны. Школу окружили спецслужбы, а сам стрелок еще находится в здании. Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи и министр национального образования Юсуф Текин направились в провинцию.

Накануне в городе Сиверек (провинция Шанлыурфа) на юго-востоке Турции вооруженный дробовиком ученик напал на лицей. В результате пострадали не менее 17 человек.