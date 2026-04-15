МВД Турции: 9 человек погибли в результате стрельбы в школе Число жертв стрельбы в Кахраманмараше возросло до девяти

Москва15 апр Вести.Число погибших в результате трагической стрельбы в школе турецкого города Кахраманмараш возросло до девяти человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Чифтчи 15 апреля 2026 года. Ранее сообщалось о четырех погибших и не менее 20 раненых в результате инцидента.

Нападавшим оказался 18-летний ученик этой же школы, вооруженный дробовиком. Установлено, что оружие подросток взял у своего отца, который является отставным сотрудником управления безопасности. Мотивы преступления выясняются следственными органами.