Погибшая в Турции учительница математики закрыла собой учеников

Москва16 апр Вести.Погибшая в результате нападения на школу в городе Кахраманмараш в Турции учительница Айла Кара пыталась защитить учеников. Об этом сообщает телеканал Ahaber.

В результате нападения на школу погибла учительница математики Айла Кара, которая защищала учеников от стрелявшего говорится в материале

Ранее сообщалось, что в среду, 15 апреля, вооруженный дробовиком восьмиклассник открыл стрельбу в школе в Кахраманмараше. В результате девять человек погибли. На данный момент 13 пострадавших находятся в больницах, трое из них - в тяжелом состоянии. Сам нападавший покончил с собой.