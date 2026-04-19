Суд на Украине арестовал устроившего стрельбу на уроке девятиклассника

На Украине арестовали девятиклассника, устроившего стрельбу в школе

Москва19 апр Вести.Суд в Закарпатской области Украины заключил под стражу ученика девятого класса, устроившего стрельбу на уроке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно данным следствия, во время занятия подросток достал травматический пистолет и выстрелил в своего одноклассника.

В надзорном ведомстве уточнили, что по инициативе ювенального прокурора Ужгородской окружной прокуратуры следственный судья районного суда определил для несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста составил 60 суток без возможности внесения залога.

Информация о состоянии пострадавшего школьника официально не раскрывается.

Ранее в городе Сиверек на юго-востоке Турции вооруженный дробовиком ученик напал на лицей. В результате пострадали не менее 17 человек.