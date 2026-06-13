Анкара назвала доклад Европарламента по Турции вмешательством в дела страны Минюст Турции: доклад Европарламента — вмешательство во внутренние дела страны

Москва13 июн Вести.Министр юстиции Турции Акын Гюрлек резко раскритиковал ежегодный доклад Европейского парламента, посвященный ситуации в республике. По словам главы ведомства, этот документ представляет собой не что иное, как попытку извне диктовать свои условия суверенному государству.

Поводом для жесткой реакции стало обнародование очередного доклада Европарламента, в котором содержится критика в адрес Турции по вопросам верховенства права, независимости судебной системы и состояния демократических институтов.

Отчеты Европейского парламента представляют собой политические документы рекомендательного характера. Использование этих документов для нападки на судебные органы и вмешательства в дела Турецкой Республики является тщетной попыткой, направленной против национальной воли и суверенных прав нашего государства заявил Гюрлек

Министр юстиции подчеркнул, что судебная система Турции функционирует исключительно в рамках конституции и национального законодательства. Любые расследования и судебные процессы проводятся независимыми органами правосудия. По его мнению, подобные политизированные оценки не способствуют развитию отношений между Анкарой и Брюсселем.

Турция является кандидатом на вступление в Европейский союз с 1999 года, однако переговорный процесс неоднократно замораживался из-за разногласий.