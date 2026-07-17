МИД Турции обвинил ЕС в предвзятом подходе к стране МИД Турции: ЕС продемонстрировал предвзятый подход к стране

Москва17 июл Вести.Евросоюз продемонстрировал предвзятое и несправедливое отношение к Турции, проигнорировав статус страны как кандидата на вступление в ЕС в своем документе. Об этом заявил официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели в соцсети Х.

Советом ЕС во вторник был одобрен документ "Общее понимание: угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся​​​. Оценка стратегической среды ЕС" (Common Understanding – The Threats and Challenges We Face: Assessment of the EU's Strategic Environment). В нем содержатся положения, касающиеся Турции, Кипра и региональной безопасности.

Содержащиеся в документе ссылки на нашу страну лишены стратегического и справедливого подхода говорится в заявлении дипломата

По словам Кечели, документом игнорируется статус Турции как кандидата на вступление в Евросоюз, он говорит о неспособности Брюсселя сформировать общее видение будущих отношений с Анкарой.

Дипломат отметил, что документ опубликовали вскоре после саммита НАТО в Анкаре, на котором союзники отметили возросшую роль Турции в вопросе обеспечения безопасности Альянса, при этом значение этого факта его авторы попытались нивелировать.

Содержащиеся в документе утверждения по Восточному Средиземноморью представитель МИД Турции отверг, назвав их необоснованными и свидетельствующими о сохранении предвзятого подхода Евросоюза.

Относительно кипрского урегулирования Качелли напомнил, что, по мнению Анкары, именно греческая кипрская сторона отвергла план ООН по всеобъемлющему урегулированию в 2004 году, заняв непримиримую позицию на конференции по Кипру в 2017 году, что стало причиной срыва переговоров.

Кечели призвал Евросоюз придерживаться более реалистичного подхода и выработать мнение, отвечающее интересам обеих сторон.

Ранее сообщалось, что миссия ООН на Кипре (UNFICYP) фиксировала нарушение установленных границ буферной зоны со стороны сил безопасности самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра.