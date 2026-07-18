Эксперт Мумлу: в Турции есть понимание, что перспектива вступления в ЕС утрачена

В Турции высказались о перспективах вступления страны в ЕС Эксперт Мумлу: в Турции есть понимание, что перспектива вступления в ЕС утрачена

Москва18 июл Вести.Перспектива присоединения Турции к Европейскому союзу при нынешнем курсе Брюсселя фактически утрачена. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу.

Ранее Совет ЕС одобрил документ "Общее понимание: угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Оценка стратегической среды ЕС", который, в частности, содержит оценки в отношении Турции, Кипра и региональной безопасности. Турецкое министерство иностранных дел, комментируя документ, назвало его предвзятым и несправедливым. При этом в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнули, что документ говорит об отсутствии у ЕС видения общего будущего с Анкарой.

Как отметил Мумлу, заявления турецких властей свидетельствуют о том, что они все меньше рассчитывают на продвижение переговорного процесса о членстве Турции в ЕС.

Турция начинает осознавать, что при нынешней политике Брюсселя двери Европейского союза будут закрыты для республики навсегда сказал он

Ранее официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели заявил, что ЕС в своем документе игнорирует статус Анкары как кандидата на вступление в объединение.