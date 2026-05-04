Türkiye: Евросоюз оказался зависим от Турции в вопросах безопасности и экономики

Альтернативы нет: Евросоюзу предрекли рост зависимости от Турции Türkiye: Евросоюз оказался зависим от Турции в вопросах безопасности и экономики

Москва4 мая Вести.Зависимость Европейского союза от Турции в вопросах безопасности, миграции и экономики все больше увеличивается, говорится в материале местного издания Türkiye.

Отмечается, что данная тенденция особенно заметна в условиях текущих геополитических вызовов, при которых Анкара усиливает влияние благодаря участию в решении миграционных кризисов и в поддержании региональной стабильности.

В этой связи газета подчеркнула, что "ЕС фактически не имеет альтернативы Турции по ряду основных направлений, и эта зависимость растет".

В конце апреля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Косс отметила, что Брюссель пересматривает подход к отношениям с Анкарой и стремится восстановить доверие, учитывая военный потенциал турецкой стороны.

Ранее Еврокомиссия усомнилась, что Турция в полной мере придерживается "демократических ценностей" Евросоюза, и заявило, что в этой связи переговоры по вопросу о членстве страны в объединении де-факто зашли в тупик.