На Западе назвали Евросоюз футбольной командой в кризисе Euractiv сравнил Евросоюз с футбольной командой, переживающей кризис

Москва11 июл Вести.Европейское издание Euractiv сравнило нынешнее состояние Евросоюза (ЕС) с футбольной командой, которая демонстрирует слабые результаты при сильном составе и не может обновить игроков. Статья опубликована на сайте издания.

По мнению автора публикации, ЕС, объединяющий около 450 миллионов человек, переживает демографические и политические проблемы.

Поразительно, как сильно сегодняшняя Европа напоминает не справляющуюся футбольную команду... Ведь сборная Евросоюза из 450 миллионов граждан стремительно стареет говорится в статье

Продолжая спортивную аналогию, издание отмечает, что "звездные игроки" в лице Германии и Франции выступают в разы ниже своего уровня, а ее "тренеры" утратили большую часть общественной поддержки. Критикуются и различные форматы европейского сотрудничества, включая Веймарский треугольник, группы E5 и E6, а также традиционную франко-германскую ось, которые не приносят ожидаемых результатов.

Euractiv также указывает, что расширение Евросоюза за счет Украины, Молдавии или Черногории сопряжено с серьезными политическими и техническими трудностями. Кроме того, автор считает, что идея "омоложения" Европы за счет миграции также остается политически неприемлемой.

По оценке издания, в настоящее время Европа стремится конкурировать с Россией, Китаем и США за счет сокращения бюрократических процедур, увеличения оборонных расходов и введения дополнительных торговых ограничений. При этом, как подчеркивает журналист, не приводится никаких аргументов в пользу целесообразности пути "дерегулирования, милитаризма и протекционизма".

Ранее итальянское издание AntiDiplomatico писало, что Запад рискует столкнуться с трагедией из-за перевооружения Европы. По мнению СМИ, милитаризация проводится под предлогом поддержки Киева, а сам конфликт на Украине стал прибыльной бизнес-моделью.